ソフトバンクが逃げ切った。四回に今宮の犠飛と二つの押し出し四球で３得点。藤井が六回途中２安打無失点で２勝目。嘉弥真、又吉、津森とつなぎ、オスナが２セーブ目。西武はエンスが乱れ、反撃も八回の佐藤龍の犠飛のみだった。