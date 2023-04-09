ソフトバンクの藤井が２勝目 プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年04月09日17時43分
ソフトバンクが逃げ切った。四回に今宮の犠飛と二つの押し出し四球で３得点。藤井が六回途中２安打無失点で２勝目。嘉弥真、又吉、津森とつなぎ、オスナが２セーブ目。西武はエンスが乱れ、反撃も八回の佐藤龍の犠飛のみだった。
ソフトバンクの藤井が２勝目 プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年04月09日17時43分
ソフトバンクが逃げ切った。四回に今宮の犠飛と二つの押し出し四球で３得点。藤井が六回途中２安打無失点で２勝目。嘉弥真、又吉、津森とつなぎ、オスナが２セーブ目。西武はエンスが乱れ、反撃も八回の佐藤龍の犠飛のみだった。
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