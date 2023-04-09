国内では９日、新たに７０１２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約７５０人増加した。重症者は前日比６人増の５６人で、死者は１４人確認された。



【図解】新型コロナ・東京都の状況

東京都では、新たに９５６人の感染を確認。新規感染者は前週の日曜日と比べ１６７人増えた。都基準による重症者は前日比１人増の３人。新たな死者の発表はなかった。