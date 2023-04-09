ＮＢＡ試合結果（８日）
2023年04月09日16時53分
ジ ャ ズ １１８―１１４ ナゲッツ
ティンバーウ １５１―１３１ スパーズ
ルブズ
クリッパーズ １３６―１２５ トレイルブレ
ーザーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（８日）
2023年04月09日16時53分
ジ ャ ズ １１８―１１４ ナゲッツ
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ルブズ
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