無得点で引き分けた。神戸は前線の大迫にボールを集めた。後半は何度も好機をつくったが、決定力を欠いた。新潟はＧＫ小島のセーブが光った。後方から細かくパスをつないで相手のプレスをかわしたが、敵陣深くでは崩せなかった。