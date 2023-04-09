主な日本選手の成績（８日） 欧州サッカー
2023年04月09日14時43分
【スコットランド】
▽旗手（セルティック） レンジャーズ戦でベンチ外。３―２。
【ドイツ】
▽堂安（フライブルク） バイエルン・ミュンヘン戦で先発し、試合終盤に退く。０―１。（時事）
主な日本選手の成績（８日） 欧州サッカー
2023年04月09日14時43分
【スコットランド】
▽旗手（セルティック） レンジャーズ戦でベンチ外。３―２。
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