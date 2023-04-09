＜セ＞

中 日 ０－８ ＤｅＮ（終了、横浜）

ヤクル １－１ 阪 神（９回裏、甲子園）

巨 人 ２－４ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

楽 天 １－１０ロッテ（終了、ゾゾマリン）

日ハム ７－２ オリッ（終了、京セラドーム大阪）

西 武 １－３ ソフト（終了、平和リース）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ