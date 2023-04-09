セ・リーグ公示（９日） プロ野球
2023年04月09日12時26分
【出場選手登録】▽ヤクルト・元山飛優内野手▽ＤｅＮＡ・ウェンデルケン投手
【同抹消】▽ヤクルト・ピーターズ投手（再登録は１９日以降）
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