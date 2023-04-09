ホーム アウェー

Ｃ大阪 ２―３ 札 幌 （ヨドコ） 試合終了

神 戸 ０―０ 新 潟 （ノエス） 試合終了

広 島 １―０ 鳥 栖 （Ｅスタ） 試合終了

Ｆ東京 ２―２ 湘 南 （味スタ） 試合終了

名古屋 ０―０ 浦 和 （豊田ス） 試合終了

Ｇ大阪 ２―０ 川 崎 （パナＳ） 試合終了

福 岡 ２―１ 京 都 （ベスＳ） 試合終了

柏 １―０ 鹿 島 （三協柏） 試合終了