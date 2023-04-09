【クラマトルスク（ウクライナ）ＡＦＰ時事】ウクライナ東部クラマトルスクの鉄道駅に対するロシアのミサイル攻撃から１年を迎えた８日、駅に設けられた小さな記念碑に市民が追悼の花を供えた。この攻撃で６１人が死亡し、１６０人以上が負傷した。

駅は交通の拠点で、避難のために集まった約４０００人の市民を狙って攻撃された。訪れた６７歳の女性は「親しい友人とその娘と飼い犬が死んだ。何も言えることはない」と涙を浮かべた。