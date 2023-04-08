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ドイツ大使を追放　「無礼な態度」―チャド軍政

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ドイツ大使を追放　「無礼な態度」―チャド軍政

2023年04月08日22時48分

チャドのマハマト・デビ暫定大統領＝２０２２年１０月、ヌジャメナ（ＡＦＰ時事）

チャドのマハマト・デビ暫定大統領＝２０２２年１０月、ヌジャメナ（ＡＦＰ時事）

  • 【図解】チャド

　【ヌジャメナＡＦＰ時事】チャド軍政は７日、声明を出し、ドイツのクリッケ駐チャド大使に４８時間以内の国外退去を命じた。「無礼な態度」と「外交慣例の軽視」が理由で、チャド政府関係者によると、内政に「干渉し過ぎる」と繰り返し警告を受けていた。
　チャドでは３０年にわたる独裁者デビ大統領が２１年、反政府勢力との戦闘中に死亡。今は息子のマハマト・デビ暫定大統領が実権を握っている。軍政は昨年１０月、民政移管を２年先延ばしし、ドイツ大使館はフランス、スペイン、オランダなどと共に懸念を表明していた。

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