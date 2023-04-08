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館沢、後藤が１５００優勝　三浦と田中は２位―陸上金栗記念

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館沢、後藤が１５００優勝　三浦と田中は２位―陸上金栗記念

2023年04月08日21時44分

男子１５００メートルで優勝した館沢亨次（右手前）。奥左は２位の三浦龍司＝８日、熊本・えがお健康スタジアム

男子１５００メートルで優勝した館沢亨次（右手前）。奥左は２位の三浦龍司＝８日、熊本・えがお健康スタジアム

  • 女子１５００メートルで力走する後藤夢（左）と田中希実＝８日、熊本・えがお健康スタジアム

　陸上の金栗記念選抜中長距離大会は８日、熊本市のえがお健康スタジアムで行われ、男子１５００メートルは館沢亨次（ＤｅＮＡ）が３分４１秒００で優勝した。２０２１年東京五輪３０００メートル障害７位の三浦龍司（順大）が３分４１秒８２で２位。同５０００メートルの日本選手では、塩尻和也（富士通）の６位が最高だった。同１万メートルはイエゴン・ビンセント（ホンダ）が２７分３７秒８５で制し、太田智樹（トヨタ自動車）が日本勢最高の３位。
　女子１５００メートルは後藤夢（ユニクロ）が４分１７秒９８で優勝。日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）は４分２０秒１１で２位だった。

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