陸上の金栗記念選抜中長距離大会は８日、熊本市のえがお健康スタジアムで行われ、男子１５００メートルは館沢亨次（ＤｅＮＡ）が３分４１秒００で優勝した。２０２１年東京五輪３０００メートル障害７位の三浦龍司（順大）が３分４１秒８２で２位。同５０００メートルの日本選手では、塩尻和也（富士通）の６位が最高だった。同１万メートルはイエゴン・ビンセント（ホンダ）が２７分３７秒８５で制し、太田智樹（トヨタ自動車）が日本勢最高の３位。

女子１５００メートルは後藤夢（ユニクロ）が４分１７秒９８で優勝。日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）は４分２０秒１１で２位だった。