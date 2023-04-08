高橋が１イニング４奪三振 プロ野球・西武
2023年04月08日18時33分
西武の高橋光成投手が８日、ソフトバンク１回戦（ひなたサンマリン宮崎）の二回に１イニング４奪三振を記録した。パ・リーグでは１２人目（１３度目）。牧原大に振り逃げ（記録は三振と捕逸）を許した他に３三振を奪った。
高橋が１イニング４奪三振 プロ野球・西武
2023年04月08日18時33分
西武の高橋光成投手が８日、ソフトバンク１回戦（ひなたサンマリン宮崎）の二回に１イニング４奪三振を記録した。パ・リーグでは１２人目（１３度目）。牧原大に振り逃げ（記録は三振と捕逸）を許した他に３三振を奪った。
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