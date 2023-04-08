日本ハムが連敗を５で止めた。１―２の四回に万波の二塁打、上川畑の２点中前打で３点を奪って逆転。七回以降も松本剛の適時打などで効果的に加点した。上沢が５回２失点で今季初勝利。オリックスは再三の得点機で決め手を欠いた。