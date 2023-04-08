阪神が投手戦を制して零封勝ち。先発の大竹はテンポ良い投球で的を絞らせず、６回無失点で移籍後初勝利。岩崎、石井、湯浅とつなぎ、打線が一回１死一、三塁から大山の犠飛で挙げた１点を守り切った。ヤクルトは打線が精彩を欠いた。