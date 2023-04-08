ＤｅＮＡが３連勝。六回に宮崎の３号ソロで勝ち越し、八回にも関根のバント安打で加点した。ガゼルマンは七回途中１失点で今季初勝利。打っても五回に同点二塁打を放った。山崎が２セーブ目。中日は龍空のソロのみで、逸機が響いた。