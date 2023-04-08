国内感染、新たに８４８４人 前週比１０５７人増―新型コロナ
2023年04月08日18時39分
国内では８日、新たに８４８４人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ１０５７人増加した。重症者は前日比５人減の５０人で、死者は１６人確認された。
東京都では、新たに１２６１人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ２７０人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比１人減の２人だった。
国内感染、新たに８４８４人 前週比１０５７人増―新型コロナ
2023年04月08日18時39分
国内では８日、新たに８４８４人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ１０５７人増加した。重症者は前日比５人減の５０人で、死者は１６人確認された。
東京都では、新たに１２６１人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ２７０人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比１人減の２人だった。
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