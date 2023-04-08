広島が逃げ切り３連勝。二回にデビッドソンの３号ソロで先制。四回にはマクブルームの二塁打などで３点を奪い、五回は秋山が２点三塁打。床田は八回途中３失点で昨年７月１３日以来の白星。巨人は終盤に追い上げたが及ばず４連敗。