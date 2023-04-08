西武が零封勝ち。高橋が１１三振を奪い、８回無失点で今季初勝利を挙げた。打線は愛斗の先頭打者本塁打で先制。九回にペイトンの二塁打などで２点を加えて突き放した。ソフトバンクは大関が九回途中１失点と粘ったが、打線が沈黙した。