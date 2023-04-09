日銀の黒田東彦総裁が８日、任期満了で退任し、経済学者の植田和男氏が９日付で第３２代総裁に就任した。植田氏は戦後初の学者出身総裁。世界的なインフレや海外経済の減速懸念など先行きの不確実性が強まる中、１０年間続いた異次元の金融緩和をいかに通常の金融政策に戻していくかが課題となる。

植田氏は週明け１０日から本格的に総裁の執務を開始。就任記者会見を同日行うとみられる。