植田総裁が就任 戦後初の学者出身―日銀
2023年04月09日00時06分
日銀の黒田東彦総裁が８日、任期満了で退任し、経済学者の植田和男氏が９日付で第３２代総裁に就任した。植田氏は戦後初の学者出身総裁。世界的なインフレや海外経済の減速懸念など先行きの不確実性が強まる中、１０年間続いた異次元の金融緩和をいかに通常の金融政策に戻していくかが課題となる。
植田氏は週明け１０日から本格的に総裁の執務を開始。就任記者会見を同日行うとみられる。
植田総裁が就任 戦後初の学者出身―日銀
2023年04月09日00時06分
日銀の黒田東彦総裁が８日、任期満了で退任し、経済学者の植田和男氏が９日付で第３２代総裁に就任した。植田氏は戦後初の学者出身総裁。世界的なインフレや海外経済の減速懸念など先行きの不確実性が強まる中、１０年間続いた異次元の金融緩和をいかに通常の金融政策に戻していくかが課題となる。
植田氏は週明け１０日から本格的に総裁の執務を開始。就任記者会見を同日行うとみられる。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
自転車ヘルメット、品薄に 帽子型が人気―努力義務化で(04/09 07:02)
植田総裁が就任 戦後初の学者出身―日銀(04/09 00:06)
中部電が「出力制御」実施 太陽光・風力で―北陸電も(04/08 17:58)
補聴器、ＡＩで進化 見た目も重視、普及へ工夫―メーカー各社(04/08 13:30)
インフレ、金融不安など議論 １２日から財務相会議―Ｇ２０(04/08 07:25)
少子化対策、賃上げも重視 若い世代の所得向上後押し―政府(04/08 07:21)
「社会実験」１０年、黒田日銀に幕 大規模緩和の限界露呈―円高歯止め、株高を演出(04/08 07:17)
「世界成長、低迷続く」 途上国支援を―ＩＭＦ専務理事(04/08 07:13)
Ｇ７、経済安保と成長の両立を 議長国日本に期待、「植田日銀」支持―ＩＭＦトップ(04/08 07:11)
原発「エネルギー安保に重要」 処理水、ＩＡＥＡと連携歓迎―Ｇ７閣僚声明案(04/08 07:06)
諮問会議議員も退任 黒田氏(04/08 05:05)
はま寿司、期限切れ食材使用 自社基準に違反(04/07 23:28)
所得制限撤廃、未来会議で異論 少子化対策(04/07 21:36)
中部電、８日に「出力制御」 太陽光・風力で初、北陸電も(04/07 21:27)
デフレ脱却、雇用改善で成果 閣僚から黒田総裁にねぎらい(04/07 20:59)
「難しいかじ取り」評価 黒田総裁退任で―十倉経団連会長(04/07 20:55)
こども未来会議が初会合 少子化財源、保険料上げ焦点―岸田首相「政策を大胆、強力に」(04/07 20:47)
司令塔の設置提言 コンテンツ産業、成長戦略に―経団連(04/07 20:41)
黒田日銀総裁、笑顔でお別れ 退任後は教壇に？(04/07 19:42)
物価目標、実現「近づいた」 黒田日銀総裁、８日退任―歴代最長１０年、異次元緩和断行(04/07 18:46)
中部電、役員報酬を一部返上 社長・会長ら５人、カルテル問題で(04/07 18:26)
トヨタ、２６年に１５０万台販売 ＥＶ戦略、新経営体制で強化(04/07 18:00)
円相場、１３１円８８～８９銭 ７日午後５時現在(04/07 17:07)
ＳＢＩ証券、堂島先物取引でキャンペーン 金地金など１１０人にプレゼント(04/07 16:59)
「青い救急車」の試作車 色弱者も見分けやすく(04/07 16:43)
景気動向指数、６カ月ぶり改善 基調判断は据え置き―２月(04/07 16:34)
４５円高の２万７５１８円３１銭 ７日の平均株価(04/07 15:18)
渡辺復興相、「原発処理水放出に理解を」 駐日仏大使と会談(04/07 12:32)
２月消費支出、１．６％増 ４カ月ぶり、電気・外食代拡大―総務省(04/07 12:14)
円相場、１３１円７４～７５銭 ７日正午現在(04/07 12:09)
ビジネスワイヤ
PR TIMES