鈴木、マイナー戦出場へ 米大リーグ・カブス
2023年04月08日10時21分
【ニューヨーク時事】左脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りしている米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手が、８日に傘下のマイナーチーム、３Ａアイオワの試合に出場することが決まった。７日にチームの公式サイトが伝えた。
鈴木は２月の練習中に左脇腹を痛め、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場を辞退。キャンプ終了後もアリゾナ州の球団施設で調整していた。
鈴木、マイナー戦出場へ 米大リーグ・カブス
2023年04月08日10時21分
【ニューヨーク時事】左脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りしている米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手が、８日に傘下のマイナーチーム、３Ａアイオワの試合に出場することが決まった。７日にチームの公式サイトが伝えた。
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