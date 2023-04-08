【ニューヨーク時事】左脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りしている米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手が、８日に傘下のマイナーチーム、３Ａアイオワの試合に出場することが決まった。７日にチームの公式サイトが伝えた。

鈴木は２月の練習中に左脇腹を痛め、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場を辞退。キャンプ終了後もアリゾナ州の球団施設で調整していた。