諮問会議議員も退任 黒田氏
2023年04月08日05時05分
内閣府は８日、日銀の黒田東彦総裁が退任に併せ、経済財政諮問会議の議員も辞任すると発表した。本人の申し出によるもので、同日付。黒田氏は２０１３年３月から議員を務めた。
諮問会議議員も退任 黒田氏
2023年04月08日05時05分
内閣府は８日、日銀の黒田東彦総裁が退任に併せ、経済財政諮問会議の議員も辞任すると発表した。本人の申し出によるもので、同日付。黒田氏は２０１３年３月から議員を務めた。
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