日韓高官がテレビ会談
2023年04月07日19時45分
秋葉剛男国家安全保障局長は７日、先月末に韓国大統領府の国家安保室長に就任した趙太庸氏とテレビ会議形式で会談した。岸田文雄首相が尹錫悦大統領を５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に招待していることを踏まえ、日韓関係をさらに発展させる方針で一致。北朝鮮の非核化に向け、米国を交えた３カ国で緊密に連携することを確認した。趙氏は日本人拉致問題の早期解決へ協力する考えも示した。
日韓高官がテレビ会談
2023年04月07日19時45分
秋葉剛男国家安全保障局長は７日、先月末に韓国大統領府の国家安保室長に就任した趙太庸氏とテレビ会議形式で会談した。岸田文雄首相が尹錫悦大統領を５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に招待していることを踏まえ、日韓関係をさらに発展させる方針で一致。北朝鮮の非核化に向け、米国を交えた３カ国で緊密に連携することを確認した。趙氏は日本人拉致問題の早期解決へ協力する考えも示した。
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