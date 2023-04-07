自民・丸川氏のくら替え決定
2023年04月07日19時36分
自民党は７日、衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う候補者調整を巡り、参院議員の丸川珠代元五輪担当相が、次期衆院選の東京７区にくら替え出馬することを正式決定した。また、同２６区で今岡植氏、同２７区で黒崎祐一氏の両新人を、公認候補となる支部長に選任した。調整対象の１３４選挙区のうち、未定は２０選挙区となった。
自民・丸川氏のくら替え決定
2023年04月07日19時36分
自民党は７日、衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う候補者調整を巡り、参院議員の丸川珠代元五輪担当相が、次期衆院選の東京７区にくら替え出馬することを正式決定した。また、同２６区で今岡植氏、同２７区で黒崎祐一氏の両新人を、公認候補となる支部長に選任した。調整対象の１３４選挙区のうち、未定は２０選挙区となった。
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