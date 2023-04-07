８日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月07日17時57分
▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン―中日・涌井（横浜）
▽阪神・大竹―ヤクルト・ピーターズ（甲子園）
▽広島・床田―巨人・グリフィン（マツダスタジアム）
８日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
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