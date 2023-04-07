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緊急事態宣言「効果あった」　初発令から３年で松野官房長官

2023年04月07日17時27分

記者会見する松野博一官房長官＝７日、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝７日、首相官邸

　官房長官は７日の記者会見で、初めての発令から同日で３年が経過した新型コロナウイルスの「緊急事態宣言」について、「感染拡大防止に一定の効果があった」と述べた。来月８日に新型コロナが感染症法上の「５類」に引き下げられた後に再拡大した場合は、「オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現すれば、（同法に規定する）指定感染症に位置付けるなど必要な対応を講じる」との方針を示した。

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