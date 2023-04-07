国内では７日、新たに８３００人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約１５００人増加した。重症者は前日比２人減の５５人で、死者は２０人確認された。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

東京都では新たに１１３３人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ２７９人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日と同じ３人だった。