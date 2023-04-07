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下水処理場に乳児遺体　遺棄容疑で捜査―大阪府警

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下水処理場に乳児遺体　遺棄容疑で捜査―大阪府警

2023年04月07日16時43分

大阪府警本部＝大阪市中央区

大阪府警本部＝大阪市中央区

　６日午後２時半ごろ、大阪市住之江区泉の市住之江下水処理場で、下水槽内のごみを取り除いていた男性作業員が一部腐敗した乳児の遺体を発見した。大阪府警住之江署は死体遺棄事件とみて調べている。

遺体取り違えて引き渡す　同じ名字、１人は火葬済み―兵庫県警

　同署によると、遺体は身長が約３０センチで、へその緒が付いていた。司法解剖の結果、妊娠４～６カ月の女児とみられ、死産だったと判明した。

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