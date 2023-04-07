小池都知事、岸田首相に要望 コロナ「５類」移行で
2023年04月07日16時51分
岸田文雄首相は７日、東京都の小池百合子知事と首相官邸で会談した。小池氏は、来月８日に新型コロナウイルスの感染症法の位置付けが「５類」に引き下げられることを踏まえ、医療提供体制の円滑な移行や周知徹底などを要望した。首相は「承知した」と応じた。
小池都知事、岸田首相に要望 コロナ「５類」移行で
2023年04月07日16時51分
岸田文雄首相は７日、東京都の小池百合子知事と首相官邸で会談した。小池氏は、来月８日に新型コロナウイルスの感染症法の位置付けが「５類」に引き下げられることを踏まえ、医療提供体制の円滑な移行や周知徹底などを要望した。首相は「承知した」と応じた。
こんな記事も
社会用語
社会
緊急事態宣言「効果あった」 初発令から３年で松野官房長官(04/07 17:27)
いじめ「重大事態」を報告せず １年以上、校長ら謝罪―茨城大付属小(04/07 17:24)
東京、新たに１１３３人感染 新型コロナ(04/07 16:55)
小池都知事、岸田首相に要望 コロナ「５類」移行で(04/07 16:51)
下水処理場に乳児遺体 遺棄容疑で捜査―大阪府警(04/07 16:43)
強盗容疑で少年３人逮捕へ 質店侵入、腕時計盗む―千葉県警(04/07 14:33)
熊本で震度３(04/07 14:31)
機動隊創設７５年、１４００人行進 「サミットの安全確保を」―警視庁(04/07 13:34)
ＨＰＶ新ワクチン定期接種化 子宮頸がん予防、今月から―死亡率の減少期待・厚労省(04/07 13:34)
渡辺復興相、「原発処理水放出に理解を」 駐日仏大使と会談(04/07 12:32)
北海道で鳥インフル ５例目、３１万羽殺処分(04/07 11:29)
離陸１０分後に異常か 直前まで予定ルート飛行―不明１０人、夜通し捜索・陸自ヘリ事故(04/07 11:15)
カンボジア拠点に特殊詐欺 日本人１９人に逮捕状、来週移送―警視庁(04/07 10:57)
遺体取り違えて引き渡す 同じ名字、１人は火葬済み―兵庫県警(04/07 10:40)
駅舎で移住体験 山口県萩市〔地域〕(04/07 10:30)
町営旅館がリニューアル 高知県中土佐町〔地域〕(04/07 10:29)
浜田防衛相「捜索に全力尽くす」 陸自ヘリ不明事故(04/07 09:34)
脱炭素と安定供給の両立議論 石炭火力争点―１５日からＧ７閣僚会合(04/07 07:06)
低線量被ばくで突然変異増えず 福島県内の樹木調査―福島大など(04/07 07:05)
河井元法相に証人尋問へ 参院選買収、広島県議の裁判―現金の趣旨確認か・地裁(04/07 07:04)
陸自ヘリが行方不明 師団長ら１０人搭乗―沖縄宮古島周辺(04/06 23:21)
師団長も搭乗、二重の衝撃 信頼厚い機体「一体何が」―陸自ヘリ事故(04/06 22:52)
藤井六冠が先勝 記録更新へ「いいスタート」―将棋・名人戦(04/06 22:41)
「旧統一教会の被害者救済願う」 山上被告、弁護団に―安倍氏銃撃(04/06 21:30)
最低賃金、区分見直し 地域格差是正へ―厚労省(04/06 20:21)
水泳教室で女児の裸撮影か 児童ポルノ容疑で男逮捕―愛知県警(04/06 20:10)
早大と元教授に賠償命令 「俺の女に」セクハラ認定―東京地裁(04/06 20:09)
国内感染、新たに８５８０人 前週比１４００人増―新型コロナ(04/06 19:12)
ウィシュマさん映像を公開 遺族「何が起きたか見て」―入管施設死亡で弁護団(04/06 19:08)
芝野名人勝ち奪取にあと１勝 囲碁・十段戦(04/06 19:04)