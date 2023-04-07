岸田首相「ブラジルに期待」 広島サミット前に首脳電話会談
2023年04月07日11時43分
岸田文雄首相は７日、ブラジルのルラ大統領と電話で２５分間会談した。首相は５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）にルラ氏を招待したことに関し「経験豊富な大統領の積極的役割に期待する」と伝えた。
岸田首相「ブラジルに期待」 広島サミット前に首脳電話会談
2023年04月07日11時43分
岸田文雄首相は７日、ブラジルのルラ大統領と電話で２５分間会談した。首相は５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）にルラ氏を招待したことに関し「経験豊富な大統領の積極的役割に期待する」と伝えた。
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