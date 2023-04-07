台湾の駐米代表に追加制裁 中国
2023年04月07日11時37分
【北京時事】中国共産党は７日、台湾の蕭美琴駐米代表（大使に相当）に追加制裁を科すと発表した。
台湾の駐米代表に追加制裁 中国
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ウォール・ストリート・ジャーナル