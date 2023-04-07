政府は７日、次期日銀総裁に元日銀審議委員で経済学者の植田和男氏を任命する人事を閣議決定した。発令は９日付で任期は５年間。植田氏の人事は既に国会で承認されている。

鈴木俊一財務相は閣議後記者会見で、「引き続き政府との連携の下に、経済、物価、金融情勢を踏まえつつ、適切な金融政策運営を行っていただくことを期待している」と述べた。