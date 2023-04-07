浜田防衛相「捜索に全力尽くす」 陸自ヘリ不明事故
2023年04月07日09時34分
浜田靖一防衛相は７日の記者会見で、沖縄県の宮古島周辺を飛行していた陸上自衛隊ヘリコプターが行方不明になった事故について、「搭乗していた１０人の人命の捜索に全力を尽くす。自衛隊航空機の運航の安全管理に万全を期していく」と述べた。
浜田防衛相「捜索に全力尽くす」 陸自ヘリ不明事故
2023年04月07日09時34分
浜田靖一防衛相は７日の記者会見で、沖縄県の宮古島周辺を飛行していた陸上自衛隊ヘリコプターが行方不明になった事故について、「搭乗していた１０人の人命の捜索に全力を尽くす。自衛隊航空機の運航の安全管理に万全を期していく」と述べた。
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