６日の日本選手 米大リーグ
2023年04月07日08時43分
▽レッドソックス・吉田 タイガース戦に４番左翼で出場し、３打数２安打、１四球、１盗塁。打率２割５分。（時事）
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2023年04月07日08時43分
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