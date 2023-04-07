【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク外国為替市場では、翌日に米雇用統計の発表を控えて持ち高調整の売買が中心となる中、円相場は１ドル＝１３１円台後半に下落した。午後５時現在は１３１円７２～８２銭と、前日同時刻比４４銭の円安・ドル高。