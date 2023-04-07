〔日経〕

◆取引先の電気代一部負担 上昇分 ホンダ、コスト増に配慮(1)

◆企業の株買い越し最高 ２２年度５．５兆円 自社株買い加速 海外勢は売り(1)

◆ＧＷ旅行、コロナ前水準 ＪＴＢ推計、１％減の２４７０万人 国内は過去最多 海外、円安で回復鈍く(2)

◆電気代値上げ、６月以降に 電力５社 上げ幅さらに圧縮も(2)

◆セブン＆アイ、売上高１１兆円 前期、小売り初の大台 コンビニ好調(3)

◆中国から航空機１６０機受注 仏、経済で接近 企業トップ５０人同行(3)

〔日刊工業〕

◆日立造、舶用タンク参入 アンモニア・ＬＮＧ燃料船向け 脱炭素へ国産化加速(1)

◆ＣＴで精度解析 トライアングルプロダクツがゲル 放射線治療機器向け(1)

◆リンナイ、供給安定化 部品在庫２倍 ２―３カ月分(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆鉄鋼向けの亜鉛・ニッケル国際価格 下げ止まり感が台頭 欧米金融不安の懸念後退 中国需要回復に期待感も(1)

◆２月末の薄板３品在庫 ４万トン減の４２３万トン 減少トレンドが継続(1)

◆竹中製作所 ＵＡＥ子会社の高機能表面処理 サウジアラムコで正式採用 プラント締結部材向け拡販(3)

（続）