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７日の朝刊（都内最終版）☆２

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７日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年04月07日06時52分

〔日経〕
◆取引先の電気代一部負担　上昇分　ホンダ、コスト増に配慮(1)
◆企業の株買い越し最高　２２年度５．５兆円　自社株買い加速　海外勢は売り(1)
◆ＧＷ旅行、コロナ前水準　ＪＴＢ推計、１％減の２４７０万人　国内は過去最多　海外、円安で回復鈍く(2)
◆電気代値上げ、６月以降に　電力５社　上げ幅さらに圧縮も(2)
◆セブン＆アイ、売上高１１兆円　前期、小売り初の大台　コンビニ好調(3)
◆中国から航空機１６０機受注　仏、経済で接近　企業トップ５０人同行(3)
〔日刊工業〕
◆日立造、舶用タンク参入　アンモニア・ＬＮＧ燃料船向け　脱炭素へ国産化加速(1)
◆ＣＴで精度解析　トライアングルプロダクツがゲル　放射線治療機器向け(1)
◆リンナイ、供給安定化　部品在庫２倍　２―３カ月分(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆鉄鋼向けの亜鉛・ニッケル国際価格　下げ止まり感が台頭　欧米金融不安の懸念後退　中国需要回復に期待感も(1)
◆２月末の薄板３品在庫　４万トン減の４２３万トン　減少トレンドが継続(1)
◆竹中製作所　ＵＡＥ子会社の高機能表面処理　サウジアラムコで正式採用　プラント締結部材向け拡販(3)
（続）

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