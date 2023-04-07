【１面トップ】

〔朝日〕米台会談 中国刺激避ける 訪台ではなく米招待で 中国の反発抑制的

〔毎日〕陸自ヘリ消息絶つ 師団長ら１０人搭乗 宮古島付近

〔読売〕１０人乗り陸自ヘリ不明 師団長ら 宮古島周辺飛行 機体の一部か 海に浮遊

〔日経〕最低賃金 地方底上げ 目安、３区分に再編 厚労省

〔産経〕陸自ヘリ消息絶つ 宮古島周辺 師団長ら１０人搭乗 陸幕長「航空事故」と判断

〔東京〕多摩地域２７３人血液検査 国分寺・立川で濃度高く 横田基地東側で汚染傾向〔ＰＦＡＳを追う〕

【共通ニュース】

◆参院大分 与野党対決 補選告示

◆中仏、核の不使用呼びかけ 首脳会談 共同宣言でロシアに

◆サウジとイラン 外交関係を再開 中国仲介 北京で外相会談

◆両陛下、インドネシアへ ６月にもご訪問 政府調整

◆金丸氏が文氏入国に便宜 旧統一教会 韓国外交文書で判明

◆サル発言 維新「共闘は凍結」 小西氏謝罪 立民に要求

◆ウィシュマさん収容死 映像を公開 弁護団が計７分 「自分の家族なら…」議論を

◆畑正憲さん死去 ８７歳 作家「ムツゴロウ」

（続）