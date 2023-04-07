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７日の朝刊（都内最終版）☆１

７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月07日06時41分

【１面トップ】
〔朝日〕米台会談　中国刺激避ける　訪台ではなく米招待で　中国の反発抑制的
〔毎日〕陸自ヘリ消息絶つ　師団長ら１０人搭乗　宮古島付近
〔読売〕１０人乗り陸自ヘリ不明　師団長ら　宮古島周辺飛行　機体の一部か　海に浮遊
〔日経〕最低賃金　地方底上げ　目安、３区分に再編　厚労省
〔産経〕陸自ヘリ消息絶つ　宮古島周辺　師団長ら１０人搭乗　陸幕長「航空事故」と判断
〔東京〕多摩地域２７３人血液検査　国分寺・立川で濃度高く　横田基地東側で汚染傾向〔ＰＦＡＳを追う〕
【共通ニュース】
◆参院大分　与野党対決　補選告示
◆中仏、核の不使用呼びかけ　首脳会談　共同宣言でロシアに
◆サウジとイラン　外交関係を再開　中国仲介　北京で外相会談
◆両陛下、インドネシアへ　６月にもご訪問　政府調整
◆金丸氏が文氏入国に便宜　旧統一教会　韓国外交文書で判明
◆サル発言　維新「共闘は凍結」　小西氏謝罪　立民に要求
◆ウィシュマさん収容死　映像を公開　弁護団が計７分　「自分の家族なら…」議論を
◆畑正憲さん死去　８７歳　作家「ムツゴロウ」
（続）

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