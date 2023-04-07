ＮＹ株、小幅続伸
2023年04月07日05時58分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、翌日に発表される米雇用統計を控えて様子見ムードが広がる中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２．５７ドル高の３万３４８５．２９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９１．１０ポイント高の１万２０８７．９６で引けた。
ＮＹ株、小幅続伸
2023年04月07日05時58分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、翌日に発表される米雇用統計を控えて様子見ムードが広がる中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２．５７ドル高の３万３４８５．２９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９１．１０ポイント高の１万２０８７．９６で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル