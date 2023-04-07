【ワシントン時事】米連邦議会は６日、今月下旬に訪米する韓国の尹錫悦大統領が２７日に上下両院合同会議で演説すると明らかにした。両院指導部は、米韓同盟７０年の節目に当たる今年は「米韓の協力関係の成果を振り返り、民主主義、経済的繁栄、世界平和への共通の責務を再確認するため特に重要だ」と指摘した。