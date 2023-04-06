ＮＹ株、もみ合い
2023年04月06日23時17分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計の発表を７日に控えて様子見気分が強い中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４５．４１ドル安の３万３４３７．３１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８８．３６ポイント安の１万１９０８．５０。
ＮＹ株、もみ合い
2023年04月06日23時17分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計の発表を７日に控えて様子見気分が強い中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４５．４１ドル安の３万３４３７．３１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８８．３６ポイント安の１万１９０８．５０。
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ウォール・ストリート・ジャーナル