【ニューヨーク時事】６日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３１円台後半に下落した。午前９時現在は１３１円６０～７０銭と、前日午後５時比３２銭の円安・ドル高。