オリックスが連敗を３で止めた。三回に森の二塁打と杉本の３ランで４点を先取。２点差とされた後の八回は代打頓宮の３点二塁打で突き放した。今季初登板の山本は６回２安打無失点で白星。ソフトバンクは６試合目で初黒星を喫した。