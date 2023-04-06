中日が連敗を４で止めた。二回、龍空の適時打で同点とし、三回に福永の犠飛とカリステの適時打で勝ち越した。高橋宏は一回にソロを浴びたが、６回１安打１失点の好投で１勝目。マルティネスが２セーブ目。ヤクルトは開幕６連勝を逃した。