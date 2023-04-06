円、１３１円台半ば ロンドン外為
2023年04月06日20時25分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を翌日に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１３１円台半ばでもみ合った。正午現在は１３１円４０～５０銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
２月の米就業者数、３１万１０００人増 失業率は３．６％に上昇
対ユーロは１ユーロ＝１４３円２０～３０銭と、５５銭の円安・ユーロ高。
円、１３１円台半ば ロンドン外為
2023年04月06日20時25分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を翌日に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１３１円台半ばでもみ合った。正午現在は１３１円４０～５０銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
２月の米就業者数、３１万１０００人増 失業率は３．６％に上昇
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ウォール・ストリート・ジャーナル