ＵＨ６０ＪＡヘリコプター
2023年04月06日20時18分
ＵＨ６０ＪＡヘリコプター 陸上自衛隊の多用途ヘリ。愛称はブラックホーク。乗員は最大１４人で、全長１９．８メートル、全幅１６．４メートル、全高は５．１メートル。巡航速度は時速約２４０キロで、航続距離は約４７０キロ。
主に災害派遣や人員輸送に使用されている。１９９９年度から部隊配備され、２０２２年３月末時点で４０機を保有している。
ＵＨ６０ＪＡヘリコプター
2023年04月06日20時18分
ＵＨ６０ＪＡヘリコプター 陸上自衛隊の多用途ヘリ。愛称はブラックホーク。乗員は最大１４人で、全長１９．８メートル、全幅１６．４メートル、全高は５．１メートル。巡航速度は時速約２４０キロで、航続距離は約４７０キロ。
主に災害派遣や人員輸送に使用されている。１９９９年度から部隊配備され、２０２２年３月末時点で４０機を保有している。
こんな記事も
時事ワード解説
ＵＨ６０ＪＡヘリコプター(04/06 20:18)
トルコ大地震(04/06 14:55)
同志国(04/05 18:05)
北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）(04/04 14:35)
株価純資産倍率（ＰＢＲ）(04/01 14:35)
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）(03/31 19:47)
こども家庭庁(03/31 15:30)
大陪審(03/31 07:23)
特別当座預金制度(03/30 18:44)
カルテル(03/30 15:07)
フィンランド(03/30 14:53)
民主主義サミット(03/30 14:24)
欧州安定機構（ＥＳＭ）(03/30 07:13)
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）(03/29 16:56)
新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）(03/29 16:08)
教科書検定(03/28 14:52)
物流の２０２４年問題(03/27 19:00)
堂島取引所(03/27 05:27)
核燃料サイクル政策(03/26 15:12)
北太平洋漁業委員会（ＮＰＦＣ）(03/25 05:24)
北太平洋漁業委員会（ＮＰＦＣ）(03/24 17:36)
量子コンピューター(03/24 16:08)
日本産業パートナーズ(03/23 18:17)
アボリジニ(03/23 18:04)
ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）(03/23 17:48)
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）(03/23 04:47)
統一地方選(03/23 04:22)
公示地価(03/22 17:04)
ＩＰＣＣ(03/20 22:29)
袴田事件(03/20 16:51)