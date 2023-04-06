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芝野名人勝ち奪取にあと１勝　囲碁・十段戦

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芝野名人勝ち奪取にあと１勝　囲碁・十段戦

2023年04月06日19時04分

　囲碁の許家元十段（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第６１期十段戦５番勝負の第３局が６日、長野県大町市で打たれ、芝野名人が２４６手で白番中押し勝ちし、２勝１敗として初の十段奪取にあと１勝とした。第４局は２０日、東京都内で打たれる。

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