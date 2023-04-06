岸田首相「人命救助を最優先」 陸自ヘリのレーダー消失
2023年04月06日19時03分
岸田文雄首相は６日、沖縄県の宮古島周辺で陸上自衛隊ヘリコプターの機影がレーダーから消えたことに関し、「状況は防衛省において確認中だ。人命救助最優先で取り組む」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
岸田首相「人命救助を最優先」 陸自ヘリのレーダー消失
2023年04月06日19時03分
岸田文雄首相は６日、沖縄県の宮古島周辺で陸上自衛隊ヘリコプターの機影がレーダーから消えたことに関し、「状況は防衛省において確認中だ。人命救助最優先で取り組む」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
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