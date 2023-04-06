〔決算〕オンワード、２４年２月期予想は増収増益 主力ブランド引き続き好調
2023年04月06日18時27分
オンワードホールディングス（ＨＤ）＝２０２４年２月期連結業績予想は増収増益。主力のアパレル事業が前期に続いて好調で、売上高は前期比５．１％増の１８５０億円を想定する。
〔決算〕オンワード、２４年２月期予想は増収増益 主力ブランド…
2023年04月06日18時27分
オンワードホールディングス（ＨＤ）＝２０２４年２月期連結業績予想は増収増益。主力のアパレル事業が前期に続いて好調で、売上高は前期比５．１％増の１８５０億円を想定する。
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