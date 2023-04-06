立民・菅元首相ら平岡氏支援 衆院山口２区補選
2023年04月06日17時43分
立憲民主党の菅直人元首相らは６日、衆院議員会館で記者会見し、衆院山口２区補欠選挙（２３日投開票）に無所属で立候補する元職の平岡秀夫氏（６９）を自主的に支援すると表明した。平岡氏は旧民主党政権で法相を務めた。
立民・菅元首相ら平岡氏支援 衆院山口２区補選
2023年04月06日17時43分
立憲民主党の菅直人元首相らは６日、衆院議員会館で記者会見し、衆院山口２区補欠選挙（２３日投開票）に無所属で立候補する元職の平岡秀夫氏（６９）を自主的に支援すると表明した。平岡氏は旧民主党政権で法相を務めた。
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