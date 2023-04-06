東京、新たに１１０９人感染 前週比１５３人増―新型コロナ
2023年04月06日17時09分
東京都は６日、新たに１１０９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１５３人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は３人で、前日から１人増えた。
東京、新たに１１０９人感染 前週比１５３人増―新型コロナ
2023年04月06日17時09分
東京都は６日、新たに１１０９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１５３人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は３人で、前日から１人増えた。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
東京、新たに１１０９人感染 前週比１５３人増―新型コロナ(04/06 17:09)
天皇陛下、６月インドネシアへ 即位後初の外国親善訪問(04/06 16:44)
トヨタ、２３万台リコール ５車種で火災の恐れ―国交省(04/06 16:39)
中国空母「山東」が沖縄南方に 太平洋航行は初、運用能力向上か―防衛省(04/06 16:28)
「びんずるに恨み」 木像窃盗、逮捕の男供述―長野県警(04/06 16:06)
ダイコク、取引先に７．５億円返金 在庫返品問題で改善計画認定―公取委(04/06 15:08)
週末だけでも死亡リスク低下 １日８０００歩以上―京都大など(04/06 14:48)
「青信号でも車確認を」 小島警視総監、新１年生に交通指導―東京(04/06 14:29)
第３次再審請求認めず 道庁爆破の大森死刑囚―札幌高裁(04/06 14:18)
報告窓口を一元化へ サイバー被害潜在化で対策―有識者検討会が提言・警察庁(04/06 13:32)
マッチングアプリでぼったくり容疑 １６人逮捕、歌舞伎町で相談相次ぐ―警視庁(04/06 13:01)
畑正憲さん死去 作家「ムツゴロウ」、８７歳(04/06 12:46)
学校向けにチャットＧＰＴ指針 規制や活用の留意点明記―文科省検討(04/06 12:16)
ユキヒョウの赤ちゃん誕生 石川県能美市〔地域〕(04/06 10:27)
新名物に「春ぶり」 高知県室戸市〔地域〕(04/06 10:27)
「ジョブ型」で広がる学び直し 昇格もスキル次第、給料は？―春闘(04/06 07:49)
オミクロン系統、置き換わりか 「ＸＢＢ・１・５」感染増加傾向―厚労省助言組織(04/06 07:42)
少子化財源、社保料引き上げ軸 衆院選見据え「増税」慎重―政府・与党(04/06 07:06)
ブラックホール同士が近接 １０８億光年先、銀河合体過程―千葉大など(04/06 00:10)
西村経産相も脅迫か 長野の元町職員を逮捕―兵庫県警(04/05 21:36)
ファミマ、東京高裁に抗告 伊藤忠のＴＯＢ価格で(04/05 21:20)
善光寺「びんずる尊者」一時盗難 松本で発見、男逮捕―長野県警(04/05 20:15)
名古屋刑務所死亡、遺族が国提訴 「医療行わず保護室収容」―東京地裁(04/05 19:28)
国内感染、新たに９５２０人 前週比１２００人増―新型コロナ(04/05 19:27)
天皇ご一家、御料牧場で静養 コロナ後初、３年７カ月ぶり―栃木(04/05 19:04)
敦賀原発審査、再び中断へ 資料誤り多数、訂正求める―再稼働遠のく・規制委(04/05 18:58)
「ＩＳＳ、輝いて見えた」 帰還の若田さん会見(04/05 18:52)
最低賃金、格差是正へ制度改革 「目安」３区分に簡素化へ―厚労省(04/05 18:03)
三菱重の特許権差し押さえ決定 元徴用工訴訟で韓国地裁(04/05 17:42)
旧統一教会に第２陣交渉申し入れ ２０人が３億円返還請求(04/05 17:42)