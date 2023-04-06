国内では６日、新たに８５８０人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約１４００人増加した。重症者は前日比１人増の５７人で、新たな死者は２９人だった。



【解説】新型コロナウイルス

東京都では新たに１１０９人の感染を確認。新規感染者は前週の木曜日と比べ１５３人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は３人で、前日から１人増えた。